Trabalhadores nascidos de setembro a dezembro podem sacar o FGTS

De acordo com o presidente da instituição, Pedro Guimarães, o pagamento do Saque Imediato do FGTS realizado por meio de crédito em conta é uma estratégia do banco para garantir mais comodidade e segurança ao trabalhador. “Estamos finalizando a última fase do crédito em conta do Saque Imediato, que faz parte do maior pagamento da história do Brasil. O volume de pagamentos demonstra que a estratégia de atendimento adotada pela Caixa tem sido bem-sucedida”, disse.

O crédito ocorrerá automaticamente em 9 de outubro nas contas poupança da CAIXA abertas até 24/07/2019, data de edição da Medida Provisória 889/2019. O trabalhador também pode obter todas as informações sobre o seu FGTS nos canais Internet Banking CAIXA, 0800 724 2019, App FGTS e o site fgts.caixa.gov.br.

No caso de não desejar retirar os recursos, o cidadão deve comunicar sua decisão através dos canais do banco para que os procedimentos necessários sejam tomados e os valores não sacados retornem à conta vinculada ao FGTS.

Horário estendido

As agências da CAIXA ampliarão o atendimento em uma hora na quarta-feira, 9, para os trabalhadores poderem solucionar dúvidas, promover acertos de cadastro e emitir senha do Cartão Cidadão. A relação das unidades que abrirão com uma hora de antecedência, de acordo com o horário local, está disponível no site fgts.caixa.gov.br. As agências que abrem normalmente às 8h fecharão uma hora após o horário padrão de atendimento.

Saque para não-correntistas

Quem não possui conta na CAIXA deverá seguir o cronograma divulgado pela CAIXA para receber os valores do FGTS.