Toyota Prius, o campeão em economia

O que são carros híbridos?

São carros que possuem 2 motores, um para a combustão interna que normalmente é à gasolina, e outro elétrico que auxilia o motor à combustão reduzindo seu esforço e dessa maneira economizando o consumo e diminuindo a emissão de poluentes. Os automóveis híbridos já são realidade na Europa e EUA, mas aqui no Brasil ainda é uma tecnologia pouco conhecida e utilizada.

Consumo

Com um motor 1.8 a gasolina e outro elétrico, o Prius pode chegar a incrível marca de 18,9 km/l, na cidade, e 17 km/l, em estradas. Isso coloca o Prius no posto de “carro mais econômico do Brasil”. Segunda a Toyota o carro tem autonomia de 812,7 km. Ele é nota “A” em economia na categoria hacth médio, nota “A” se comparado a todos os outros carros e nota “A” em emissão de poluentes.

O Toyota Prius tem 98 cv de potência e 14,2 kgfm de torque na gasolina. O motor elétrico possui 72 cv e 16,6 kgfm de torque. No geral, a combinação dos dois motores faz o carro ter uma potencia de 123 cv.

Visual

O ponto forte do carro em relação ao visual são os faróis e lanternas, os dois conjuntos utilizam luzes em LED para a iluminação e possuem formatos e recortes bastante únicos, arrojados e futuristas. São os elementos que diferenciam o Prius logo de cara de qualquer outro carro atualmente vendido no Brasil.

Interior

Todo o interior do carro é de muito bom gosto e requintado. Todos os bancos são revestidos em couro. No banco traseiro os passageiros viajam com muito conforto e espaço. O Prius oferece 3 encostos de cabeça no formato vírgula, apoio de braço retrátil com porta-copos, suporte para revistas nos encostos dos bancos dianteiros, tomada 12v no console central e iluminação no teto.

Na dianteira, as portas são forradas com material ‘soft touch’, ou seja, um material macio ao toque e ainda detalhes em couro. E conta ainda com controles elétricos dos vidros para as quatro portas, retrovisores e travas com comandos elétricos.

Os bancos dianteiros possuem aquecimento, ajuste manual de altura e elétrico da lombar. O volante é revestido em couro com detalhes em preto e branco brilhante e tem ajuste de altura, profundidade e comandos multifuncionais.

O painel segue a mesma linha futurista do exterior, com um ‘cluster’ de instrumentos localizado no centro, um console central todo em preto brilhante, central multimídia, ar-condicionado digital e um “joystick” pequeno para o controle do câmbio automático CVT. Entre os bancos existe um console todo em preto brilhante com 2 porta-copos, carregador de celular sem fio, tomada 12v e apoio de braço revestido em couro com porta objetos embutido.

Vale destacar que a partida do Prius é feita pelo botão “Power” e não por chave. O funcionamento do motor é muito silencioso, praticamente sem ruído algum, característica dos carros híbridos e elétricos.

Segurança

No quesito segurança o carro conta com 7 airbags: 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina, 1 de joelho para o motorista. Controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Freio a disco nas 4 rodas e suspensão independente na traseira.

Vale a pena?

O Toyota Prius não é apenas um carro “único” no que diz respeito ao visual. Mas principalmente no uso e desempenho. Vale lembrar que todo o projeto desde suas linhas arrojadas e cheias de recortes até o uso de 2 motores (um à combustão e outro elétrico) é pensado para a sustentabilidade. O Prius é um carro feito para ser econômico e eficiente. Mas isso tem um preço! E como tudo aqui no Brasil, é caro! O carro é vendido aqui na casa dos R$ 130 mil.

A tendência é que essa tecnologia fique mais “popular” por aqui daqui alguns anos, inclusive com incentivo do governo com a redução de impostos para carros desse tipo. Mas por enquanto ter um carro “do futuro” como esse, com tanta tecnologia e eficiência ainda custa caro.

Ficha Técnica