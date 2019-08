Toyota Prius 2019 chega ao Brasil com novidades

Novidades

Com design que remete à elegância e presença marcante, o Prius 2019 adota linhas mais suaves com o objetivo de atingir um visual moderno, emocionante e envolvente. O modelo recebeu acabamento interno em preto para todo o painel, novas lanternas, faróis e rodas escurecidas.

O Prius combina mais resistência a um baixo centro de gravidade, oferecendo uma experiência de condução e conforto diferenciados. Devido ao novo estepe temporário reforçado, o espaço do porta-malas ganhou 30 litros em comparação com sua versão anterior, totalizando 442 litros.

O conforto também foi aprimorado. O Prius conta agora com oito posições de ajuste elétrico do banco do motorista (distância, reclinação do encosto, altura e lombar), que antes era capaz de armazenar apenas quatro ajustes. O painel passa a fornecer, além de todas as informações presentes no modelo anterior, detalhes sobre a pressão dos pneus, oferecendo mais segurança aos ocupantes.

Nova central multimídia

O Prius 2019 também adota nova central multimídia com tela de sete polegadas e novas funções de Pinch Out, Pinch Close, e Flick, que foi lançada em julho nos modelos Hilux e SW4. Com capacidade de reconhecer dois toques simultâneos, o equipamento agora permite, por exemplo, que os ocupantes possam aplicar a função de zoom em imagens e informações do navegador, além de manusear barras de rolagem em listas de músicas e arquivos.

Sobre o sistema de conectividade, o Prius 2019 possui a tecnologia Miracast integrada de espelhamento Wi-Fi de conteúdo exibido pelo celular, incluindo aplicativos como Waze, Google Maps, YouTube e outros. Além disso, conta também com o MirrorLink – espelhamento com conexão via cabo para alguns aplicativos (por motivos de segurança, as imagens dos aplicativos de navegação não serão exibidas quando o veículo estiver em movimento).

O multimídia também possui sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital, rádio, MP3 Player, câmera de ré com visualização na tela, conexão Bluetooth®, conexão USB e AUX compatíveis com os sistemas Android e IOS de smartphones e sistema de GPS integrado, que recebeu diversos aprimoramentos de rota e funcionalidade mais acessível.

Desempenho

O sistema híbrido responsáveis pelo desempenho do Prius é mundialmente reconhecido pela excelência na redução de gases poluentes emitidos na atmosfera e pelo baixo consumo de combustível. Ele combina um motor a gasolina 1.8L VVT-i de ciclo Atkinson e um motor elétrico. O conjunto prioriza a eficiência e fornece potência combinada de 122 cv.

O Prius é capaz de atingir uma redução de 52% de consumo de combustível na cidade e 42% na estrada quando comparado a modelos movidos somente a combustão. De acordo com o INMETRO, ele alcança 18,9 km/l em ciclo urbano e 17 km/l em ciclo rodoviário. Estes números garantem ao Prius o Selo Conpet de Eficiência Energética pelo melhor desempenho de sua categoria.

Vale destacar que, conforme diversos testes e avaliações de consumidores e da própria imprensa especializada, dados de consumo ainda melhores podem ser alcançados a depender de uma maneira eficiente de condução, que priorize, portanto, o baixo consumo e baixas emissões.

Sem carga externa

É sempre importante lembrar que o motor elétrico do Prius não utiliza carga externa, mas funciona como um gerador, responsável por captar a energia cinética produzida pela frenagem e transformá-la em energia elétrica, que fica armazenada na bateria do motor elétrico. Em um veículo comum, essa energia é dispensada em forma de calor.

Conforto e segurança

Entre os principais itens de conveniência que equipam o Prius, estão ar-condicionado dual zone automático com display digital; bancos dianteiros com sistema elétrico de aquecimento; carregador sem fio para smartphones; freio de mão com acionamento elétrico por botão; projeção de informações no para-brisa em 3D; Smart Entry(portas dianteiras e traseiras) e Start/Stop Engine Button.

O modelo também possui uma completa lista de itens de segurança, com sete airbags: duplo frontal (dois), duplo lateral (dois), cortina (dois sistemas com duas bolsas cada) e de joelhos para motorista (um); Controle de Estabilidade Veicular; Controle Eletrônico de Tração; faróis de neblina dianteiros de LED; freio a disco nas quatro rodas com sistema ABS e EBD; sensor de chuva e luz de neblina traseira de LED.

Modos de condução

Para proporcionar mais conforto e uma experiência diferenciada na condução do Prius, a Toyota desenvolveu um sistema para a seleção de modos de condução, com quatro opções que se adequam a diferentes situações, necessidades ou até mesmo a preferência do condutor: o modo normal, indicado para uma condução tradicional; o modo ECO, que prioriza a economia de combustível; o modo EV (ou elétrico), que dá preferência apenas para o motor elétrico; e o modo Sport, que oferece mais poder de arranque do motor e uma experiência mais esportiva.

Novas Cores

Além das cores Branco Polar, Branco Perolizado, Prata Galáctico, Cinza Granito e Preto Atitude, a linha Prius 2019 traz duas cores novas: Vermelho Rúbio e Azul Lazuli.