Toyota Hilux SR diesel 4×4 automática

Motor e Desempenho

A SR Diesel 4×4 vem equipada com motor 1GD 2.8L de quatro cilindros em linha, com turbo compressor de geometria variável (TGV) e intercooler. Essa motorização produz 177 cv de potência a 3.400 rpm. O torque é de 45.9 kgfm entre 1.600 e 2.400 rpm.

A transmissão automática de seis velocidades melhora o desempenho do motor ao privilegiar uma arrancada mais poderosa em primeira marcha, aumentando a economia de combustível em 6ª marcha. O sistema Super ECT da transmissão trabalha adequando a performance do carro ao estilo do condutor, inclinação do terreno e quantidade de carga, colaborando para um melhor desempenho e maior durabilidade.

Equipamentos

O Toyota Hilux SR vem equipado de série com: três airbags (um de joelho para motorista e dois frontais, um para motorista e um para passageiro); pré-tensionador e limitador de força, cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) em todas as rodas, bloqueio do diferencial traseiro com acionamento elétrico, alarme perimétrico, freios ABS com sistema antiblocante e sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro.

Como itens de conforto e conveniência a nova Hilux SR oferece: ar-condicionado integrado frio e quente; ajuste de altura, acendimento automático dos faróis, banco traseiro com assento rebatível 60/40; distância e inclinação para banco do motorista; caçamba com ganchos internos; coluna de direção com regulagem de altura e profundidade e comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível.

A Hilux SR diesel vem equipada também com odômetro total e parcial, computador de bordo com funções de aviso de portas abertas, controle de velocidade de cruzeiro; desembaçador do vidro traseiro; temperatura externa e consumo, faróis com temporizador; limpador do para-brisa com temporizador; modos de seleção de condução Eco e Power; e retrovisores externos com luzes de direção e regulagem interna elétrica.

O Sistema Multimídia Toyota Play equipa a versão Hilux SR diesel e possui tela de 7″ sensível ao toque, sistema de entretenimento de vídeo integrado ao painel com TV Digital e leitor de DVD, rádio com CD Player/ MP3, sistema de navegação (GPS) integrado, câmera de ré instalada na porta da caçamba com visualização na tela, conexão Bluetooth® com microfone instalado no console do teto e conexão USB e AUXILIAR.

Ficha Técnica

Motor

Instalação: Dianteiro

Aspiração: Turbocompressor

Disposição: Longitudinal

Alimentação: Injeção direta

Cilindros: 4 em linha

Comando de válvulas: Duplo no cabeçote, corrente

Válvulas por cilindro: 4

Diâmetro dos cilindros: 92 mm

Taxa de compressão: 15:1

Curso dos pistões: 103,6 mm

Cilindrada: 2755 cm³

Potência: 177

Combustível: Diesel

Torque: 45,9

Peso/potência: 11,67

Torque específico: 16,66 kgfm/litro

Peso/torque: 44,99

Potência específica: 64,25 cv/litro

Transmissão

Tração: Integral

Câmbio: Automático

Suspensão

Dianteira: Independente, braços sobrepostos

Freios

Dianteiros: Disco ventilado

Traseiros: Tambor

Direção

Assistência: Hidráulica

Pneus dianteiros: 265/65 R17

Diâmetro de giro: 12,4 m

Pneus traseiros: 265/65 R17

Dimensões

Comprimento: 5330 mm

Largura: 1855 mm

Entre-eixos: 3085 mm

Altura: 1815 mm

Porta-malas: 1000 litros

Tanque de combustível: 80 litros

Peso: 2065 kg

Carga útil: 1025 kg

Desempenho

Velocidade máxima: 180 km/h

Aceleração 0-100 km/h: 11,8 s

Consumo

Urbano: 9 km/l

Rodoviário: 10,5 km/l

Preço

O valor sugerido pela montadora é de R$ 156.970,00