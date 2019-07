Toyota Etios ficou ainda mais seguro para as crianças

A nova nota de segurança para crianças foi possível devido à orientação da Toyota de instalação de cadeirinhas voltadas para trás. Quando instaladas nessa posição, utilizando ancoragem ISOFIX e sistema que minimiza a rotação da mesma, as cadeirinhas proporcionam proteção ideal para a cabeça e tórax da criança em casos de colisão frontal/lateral.

Para reforçar o quesito segurança, desde o lançamento da linha 2019, todas as versões do Etios contam com Controle de Estabilidade (VSC), Controle de Tração (TRC), Assistente de Subida em Rampa (HAC), airbagfrontal duplo, sistema de frenagem com ABS e EBD, e carroceria com deformação progressiva.

A família Etios está hoje disponível no mercado brasileiro nas versões hatch X e X Plus, com motorização de 1.3L e 1.5L, respectivamente, e sedã X e X Plus, ambas com motorização 1.5L, com transmissão manual de seis velocidades, ou automática de quatro velocidades.

Trajetória de sucesso Etios

Presente no mercado nacional desde 2012, o compacto Etios supera 568 mil unidades produzidas nacionalmente na unidade de Sorocaba, localizada no interior de São Paulo. Deste total, cerca de 70% foi destinado ao mercado interno e o restante direcionado para exportação. Hoje, o Etios fabricado no Brasil é exportado para a Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Costa Rica e Honduras.

O Etios se consolidou no País como uma boa opção ao cliente que quer ter um Toyota e valoriza ao máximo a relação custo-benefício. De acordo com o estudo baseado na cotação da Molicar/KBB, divulgado no ano passado pela Autoinforme no Selo Maior Valor de Revenda, o compacto está na lista de carros que menos perdem valor no Brasil, independentemente da sua categoria, com desvalorização de 9,2% para a configuração hatch e 9,5% para a carroceria sedã.

“O Etios tem e continuará tendo um papel importante no portfólio Toyota. Desde o seu lançamento, fizemos diversas modificações inspiradas na voz do cliente, visando sempre a qualidade do produto e a satisfação dos consumidores. Segurança sempre foi um de nossos pilares e a confirmação de que o Etios é o modelo mais seguro de sua categoria no Brasil nos enche de orgulho e o credencia ainda mais como uma excelente opção no mercado brasileiro”, afirma Vladimir Centurião, diretor de Vendas, Marketing e Pós-Venda da Toyota do Brasil.

Satisfação do cliente

Os atributos do Etios o fazem ainda referência em índice de satisfação e de lealdade entre os seus proprietários. Pesquisas internas e externas da Toyota do Brasil revelam alta pontuação nos quesitos de Pós-Venda, reforçando a qualidade do veículo e o nível do serviço oferecido aos clientes.

Outro ponto que também contribui para essa afirmação é o custo de manutenção do Etios, o mais baixo de sua categoria (cerca de R$ 3 mil para as seis primeiras revisões).