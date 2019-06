Toyota e Subaru desenvolverão juntas plataforma para SUV elétrico

As duas empresas aplicarão as tecnologias de tração nas quatro rodas da Subaru e as tecnologias de eletrificação de veículos da Toyota. O SUV desenvolvido será comercializado sob a marca de cada empresa.

A Toyota Motor Corporation e a Subaru Corporation (Subaru) divulgaram ontem, 6 de junho, no Japão, que irão desenvolver conjuntamente uma plataforma dedicada a veículos elétricos a bateria (BEVs) de médio e grande porte e um SUV BEV para venda sob a marca própria de cada empresa. Combinando suas respectivas fortalezas, como as tecnologias de tração nas quatro rodas que a Subaru domina há muitos anos, e as tecnologias de eletrificação de veículos que a Toyota está empregando para reunir outras empresas que compartilham suas aspirações, as duas empresas pretendem enfrentar o desafio de criar produtos atraentes com apelo que somente os BEVs podem oferecer.

Desde a conclusão de um acordo de colaboração comercial, em 2005, a Toyota e a Subaru vêm aprofundando sua cooperação em vários campos, incluindo desenvolvimento, produção e vendas. Os exemplos incluem os esforços que levaram ao início das vendas do Toyota 86 e do Subaru BRZ, desenvolvidos em conjunto, em 2012, e o início das vendas do híbrido-elétrico original (HEV) Subaru Crosstrain Hybrid nos Estados Unidos, que recebeu conhecimento relacionado às tecnologias HEV da Toyota.

A indústria automotiva está no meio de um período de transformação profunda que ocorre uma vez em cada século. Começando com as respostas ao acrônimo que vem dominando a indústria automotiva atualmente – CASE, que significa Conectividade, Direção Autônoma ou Assistida, Nova Mobilidade ou Compartilhamento de Carros, e Eletrificação, a Toyota e a Subaru se encontram diante da necessidade de condução do desenvolvimento tecnológico com um senso de velocidade em um amplo espectro de iniciativas. Baseando-se em seus laços de colaboração, o novo acordo anunciado representa uma nova área de colaboração que se concentra especialmente na necessidade urgente de responder ao domínio “E” do CASE, ou seja, conjuntos de motorização e componentes eletrificados.