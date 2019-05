Toyota e Lexus do Brasil patrocinam Dia da Mobilidade Elétrica

Mobilidade e Sustentabilidade

Buscando oferecer novas soluções de mobilidade sustentável, a Toyota trabalha em um conjunto de esforços para cumprir metas ambientais ambiciosas, previstas no seu Desafio Ambiental 2050. Lançada em 2015, a visão corporativa engloba seis desafios de sustentabilidade e, entre eles, está a redução dos impactos negativos causados por automóveis ao meio ambiente para o mais próximo possível de zero.

O Desafio Ambiental Global 2050 visa neutralizar a emissão de CO2 na atmosfera até a metade do século em novos veículos, no ciclo de vida dos produtos e nas unidades industriais da Toyota de todo o mundo. A Toyota pretende também diminuir o consumo de água, incentivar a reciclagem e estabelecer uma sociedade que esteja consciente da importância de preservar a natureza.

Toyota Prius – Pioneirismo global

O Prius foi lançado no Japão em 1997 como o primeiro veículo híbrido de produção em larga escala do mundo. Ao longo dos anos, à medida em que foi inserido em outros mercados, o Prius mudou percepções e o status dos carros movidos a energia alternativa de coadjuvantes a protagonistas em um mercado em constante evolução.

Devido ao pioneirismo de modelos como o Prius, hoje, clientes em todo o mundo consideram a eficiência energética de um automóvel parte fundamental em suas decisões de compra.

Presente no Brasil desde 2013 e protagonista nas vendas de híbridos no País, o Prius está hoje em sua 4ª geração, que foi construída sobre a plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture), com foco em eficiência e desempenho ambiental. Além destas características, o modelo é o híbrido mais acessível à venda no mercado nacional, além de oferecer ao consumidor uma economia considerável de combustível. No ciclo urbano, por exemplo, ele é capaz de realizar 18,9 km/l, segundo o INMETRO.

Quando comparado a um veículo convencional, o híbrido Prius emite cerca de 40% menos CO2, enquanto a economia de combustível do modelo, se confrontado com um carro de mesmo porte movido a gasolina, é de até 52% na cidade e 42% na estrada.

Lexus NX 300h

O SUV da Lexus, que recebeu motorização híbrida para todas as três versões disponíveis o mercado nacional desde o ano passado, participou do evento como carro-madrinha da carreata, guiando os participantes até o ponto de chegada, na Praça Charles Miller, em São Paulo.

O sistema Lexus Hybrid Drive que equipa a linha NX 300h 2019 combina o prazer de dirigir um potente motor a gasolina com a economia de um motor elétrico, proporcionando uma experiência de condução extremamente confortável e silenciosa, além de estabelecer uma combinação implacável de desempenho, eficiência de combustível e redução na emissão de gases poluentes.

A Lexus anunciou, no ano passado, que será a primeira marca a ter um portfólio composto por carros 100% híbridos no País. O portfólio da marca já contempla os modelos CT 200h, LS 500h, NX 300h e o recém-lançado UX 250h, todos equipados com motorização híbrida.