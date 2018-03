Toyota Corolla XEi com desconto especial

Oferta Especial

Até o dia 30 de junho de 2018 a Toyota oferece ao público PcD um desconto exclusivo de 12% aplicado sobre o preço já com o desconto de IPI e que será equivalente à alíquota de 12% de ICMS.

Em 2017 a Toyota vendeu mais de 66 mil unidades do Corolla no Brasil, ou seja, 2% a mais que em 2016. A versão conhecida como XEi foi responsável por 47% deste total de vendas.

Para efetuar o pedido é preciso que a pessoa com deficiência tenha a documetação necessária comprovando o direito à isenção de IPI. Após análise e aprovação da Toyota o pedido é aprovado e inicia-se a contagem do prazo de entega previsto.

Corolla XEi

O sedã da Toyota possui ar-condicionado digital; espelho retrovisor interno eletrocrômico; controle de velocidade de cruzeiro; volante com quatro comandos para controle de áudio, computador de bordo e Bluetooth®; interior com revestimento em padrão couro na cor cinza; Push Start – sistema de partida sem chave; Smart Entry – sistema de destravamento das portas por sensores na chave; sistema multimídia Toyota Play com tela LCD de 7” sensível ao toque e áudio compatível com DVD player, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC e rádio AM/FM; antena shark fin; acendimento automático dos faróis; faróis de neblina dianteiros; painel de instrumentos com tela TFT colorida de 4,2”; sistema de navegação GPS; TV digital e câmera de ré; quatro alto-falantes e dois tweeters; rodas de liga leve aro 17” entre outros.

Desempenho

A versão Xei vem equipada com motor 2.0 – flex, Dual VVT-i DOHC de 16 válvulas, com 154 cv, quando abastecido com etanol, e 143 cv de potência com gasolina. O torque máximo é de 20,7 kgfm a 4.800 giros (com etanol) e 19,4 kgfm a 4.000 rotações (com gasolina).

Equipado com câmbio automático Multi-Drive, privilegiando o desempenho com conforto e baixo consumo de combustível. Caso o motorista prefira as trocas manuais, é possível realiza-las por meio das borboletas que ficam atrás do volante. A versão XEi conta ainda com a tecla “Sport Mode” que quando acionada deixa o carro com um comportamento mais esportivo.

Itens e equipamentos

O Corolla XEI possui assistente de subida (HAC), controle eletrônico de estabilidade (VSC) e tração (TRC). É equipado com sete airbags – dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista, sistema de ancoragem ISOFIX para cadeiras infantis nos bancos traseiros; cintos de segurança com pré-tensionador e limitador de força; travamento automático das quatro portas a 20 km/h, luz de frenagem emergencial automática, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem e acendimento automático dos faróis.

Dimensões