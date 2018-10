Toyota Camry, sofisticação e potência se sobra

Design externo

O projeto da oitava geração do Camry traz uma nova proposta ao segmento de sedãs grandes. No design, o modelo combina aspectos emocionais de estilo com linhas mais agressivas, projetadas de forma a aprimorar o seu desempenho aerodinâmico.

O desenho frontal e da traseira foram pensados para transmitir senso de esportividade exclusivo para a categoria, enfatizando, ainda, estabilidade e exaltando sofisticação, fundindo praticidade e elegância.

A nova estrutura dos para-lamas, mais largos e expressivos, possui contornos ainda mais destacados. Passando à área frontal, a grade, de formato fino, parte dos faróis e abre-se como uma fenda até o centro, ampliando sua abertura para enfatizar o emblema Toyota.

Na parte inferior, a grade dianteira foi tracejada em formato trapezoidal. Ela se encaixa harmoniosamente até as laterais do para-choque, realçando a posição dos pneus e o aspecto ágil do novo Camry.



O capô mais baixo, a borda do para-choque e as barras horizontais de dentro da grade inferior expressam uma aparência mais larga ao modelo, o que deixou o sedã com ar mais esportivo e imponente.

As colunas do novo modelo possibilitam que suas linhas fluam em direção à parte traseira. A queda na linha do teto, a partir da coluna C para a parte traseira, complementa o desenho marcado da silhueta da cabine, sem prejudicar o espaço dos ocupantes do banco traseiro.

A aparência arrojada do novo Camry é ressaltada pelo escapamento duplo com ponteiras cromadas e pela inclusão de uma nova borda na parte inferior do para-choque, com uma barra horizontal.

O conjunto óptico também recebeu melhorias com luzes diurnas de LED e faróis bi-LED com lavadores e regulagem automática de altura. As lanternas traseiras também são em LED.

Melhor performance aerodinâmica

A nova estrutura do Camry aprimorou também sua eficiência aerodinâmica. O formato do capô rebaixado foi moldado para otimizar o fluxo de ar para a parte traseira do veículo, acompanhando a lógica de desenvolvimento de todo o desenho da cabine.

Com o centro de gravidade mais baixo, a silhueta do Camry mostra linhas mais definidas, sendo que vincos mais robustos foram criados na traseira e no capô do veículo, enquanto motor e layout dos assentos seguiram o posicionamento da nova estrutura. Toda a reestruturação resulta em excelente desempenho aerodinâmico para o sedã.

Uma barbatana estabilizadora aerodinâmica nas bordas dianteiras de cada janela melhora a passagem do ar pelas laterais. A guarnição nas bordas dianteiras das janelas, onde a coluna A e o vidro se encontram em seu ponto mais baixo, foram projetadas para minimizar as lacunas entre essas peças, também proporcionando um fluxo de ar mais suave.

O para-choque traseiro recebeu um tratamento em combinação com as lanternas a fim de melhorar o fluxo de ar na parte de trás do veículo, também resultando em melhor rendimento aerodinâmico.

Design interno

O interior do novo Camry foi projetado para redefinir e elevar a um patamar superior a percepção e experiência de conforto que um verdadeiro sedã oferece aos seus ocupantes, em um ambiente altamente elegante. A qualidade construtiva do modelo 2018 remete a um padrão verdadeiramente premium, encontrado somente em segmentos específicos de luxo.



O aumento considerável de distância entre os eixos possibilitou ganho real em espaço interno, evidenciado por texturas e acabamentos sofisticados com detalhes prateados e cromados, revestimentos de madeira em novo padrão Tiger Eye Stone e superfícies com material suave ao toque.

O painel de instrumentos do novo Camry possui iluminação em LED. A área une o sistema de áudio e controles de temperatura em uma disposição integrada, visando uma aparência mais limpa e unificada. Todos os botões, compostos por materiais sofisticados, foram redesenhados para melhorar a aparência e funcionalidade.

A região é contornada e dividida por linhas e curvaturas expressivas que conferem uma sensação de amplitude, conforto e sofisticação ao modelo, favorecendo uma operação totalmente intuitiva. Os bancos da frente foram remodelados para oferecer mais ergonomia e conforto. O espaço para ombros está mais largo, enquanto o encosto possui formato similar ao encontrado em carros esportivos de alto desempenho, com molas reconfiguradas para causar menos estresse na parte inferior das costas dos ocupantes.

Motorização e desempenho

O novo Carmy está mais potente e com melhores níveis de eficiência de combustível. Os engenheiros da Toyota equiparam a oitava geração com motorização V6 3.5L DOHC de 24 válvulas e com o novo sistema VVT-iW de temporização de válvula variável para admissão, projetado para garantir uma alta produção de torque em todas as velocidades, e VVT-i para o escape.

O sedã recebeu o avançado sistema de injeção direta D-4S, com ângulo dos injetores otimizado a fim de aumentar a pressão interna do combustível. Tal combinação confere ao sedã nova potência de 310 cv e torque de 37,7 kgf.m a 4.700 rpm.

O uso do ciclo Atkinson também possibilita melhora na economia de combustível sem sacrificar o desempenho ou a capacidade de inicialização do motor em diferentes temperaturas.



De acordo com o INMETRO, o sedã apresenta dados de consumo de 8,3 Km/l na cidade e 11,5 Km/l na estrada.

Um novo tratamento de superfície foi aplicado às saias dos pistões, enquanto o método de usinagem para o furo do cilindro foi melhorado, contribuindo para menor fricção. Também foi obtida redução na resistência ao deslizamento dos componentes, devido à adição de uma bomba de óleo mais eficiente e à otimização da quantidade de óleo lubrificante entregue a cada parte.

A oitava geração do Camry recebeu ainda nova transmissão automática de oito velocidades com novo conversor de torque, capaz de oferecer uma gama mais ampla de bloqueio (quando comparado à transmissão automática de 6 velocidades) e uma sensação de direção mais direta.

Outras características dessa transmissão incluem nova lógica de controle para transições mais suaves e uma correspondência mais precisa do torque do motor.

Os sistemas de suspensão dianteiro do tipo MacPherson e traseiro do tipo Double Wishbone receberam adaptações que garantem estabilidade superior e maior confiança do motorista em curvas, além de oferecer qualidade de rodagem realmente premium por meio de maior absorção de imperfeições e vibrações durante a condução.

Ambos os sistemas de suspensão dianteira e traseira utilizam amortecedores recém-desenvolvidos, ajustados para fornecer o equilíbrio ideal entre força e amortecimento – para manipulação dinâmica e estabilidade – com conforto de condução exemplar.

Conforto e conveniência

A nova geração do Camry está repleta de itens que elevam a conveniência e conforto dos ocupantes a bordo.

O modelo recebeu um novo sistema multimídia com nova tela LCD de 8’’, compatível com funções de DVD player, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC, rádio AM/FM, sistema de navegação GPS, câmera de ré, Bluetooth® e seis alto falantes. Entrada para conexão USB e Aux-in também estão disponíveis.

O volante multifuncional de três raios do novo Camry possui controles de áudio, telefone, velocidade de cruzeiro e computador de bordo, que teve seu design aprimorado e agora possui tela colorida de TFT de 7’’.

O Camry 2018 tem ainda indicador de direção ECO Driving, sistema Star/Stop para acionamento e desligamento do motor por meio de botão e Smart Entry com trava e destrava automática para portas dianteiras, traseiras e porta-malas – por aproximação da chave.

O sedã conta com ar condicionado de três zonas, um diferencial em seu segmento, com temperaturas e ajustes independentes para os bancos traseiros. O sistema possui ainda a tecnologia S-Flow, capaz de identificar quais bancos estão ocupados e direcionar o fluxo de ar corretamente.

A coluna de direção possui opção de regulagem elétrica de altura e profundidade. O banco do motorista conta com ajuste elétrico para até oito posições de altura, lombar, distância e reclinação, enquanto o assento do passageiro dianteiro também pode ser ajustado eletricamente em até quatro posições para distância e reclinação do encosto.

Os passageiros dos bancos traseiros desfrutam de total conforto. O modelo possui um novo apoio central para braços, com superfície aumentada em aproximadamente 20%, equipado com novo painel de controle touch para acesso e regulagem de ar condicionado, áudio, reclinação de encosto por meio de regulagem elétrica e acionamento das cortinas elétricas de privacidade traseira. Cortinas manuais para os vidros laterais traseiros também estão disponíveis.



O espelho retrovisor interno possui função antiofuscante e os externos são eletrorretráteis com indicação de direção em LED e sistema de aquecimento. O vidro traseiro possui função de desembaçador com temporizador.

Para maior comodidade, as portas dianteiras e traseiras possuem porta-copos e objetos, iluminação interna para porta-luvas e painel de instrumentos (em LED), porta-malas e cabine, além de luzes de leitura individual traseiras e dianteiras também em LED, equipadas com sistema Down Light.

Segurança

O fator segurança também foi aprimorado na oitava geração do Camry. O sedã ganhou freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB), controle de assistência de arranque em subidas (HAC) e novos faróis de neblina dianteiros de LED com lâmpadas de direcionamento.

A nova geração do Camry é equipada com controle eletrônico de tração (TRC) e estabilidade (VSC); sete airbags, sendo dois frontais e dois laterais – para motorista e passageiro dianteiro, além de um de joelho para motorista e de cortina, sendo dois sistemas com duas bolsas cada.

Os cintos de segurança dianteiros e traseiros são de três pontos com sistema de retração de emergência, enquanto os traseiros também contam com pré-tensionador e limitador de força. A função de aviso de luz e sonoro para uso de cinto de segurança está habilitada aos passageiros dianteiros.

O modelo é equipado ainda com ISOFIX com ancoragem de dois pontos nos bancos traseiros para fixação de cadeira infantil, limpador de para-brisa intermitente com sensor de chuva e aviso sonoro para faróis acesos, além de sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Preço

O Toyota Camry XLE 2019 tem preço sugerido de R$ 206.200,00.