Toyota apresenta versão aventureira do Yaris

De acordo com a Toyota, o veículo foi produzido com design mais arrojado para atingir consumidores que buscam por um apelo urbano mais descolado e moderno. A novidade estará disponível no mercado a partir de fevereiro de 2019 e terá diferenciais como rodas com acabamento na cor preta, rack no teto, aplique no para-choque e para-lama, frisos exclusivos nas laterais e o logotipo da versão X-Way inseridos na traseira e nos tapetes.

O Yaris X-Way segue a mesma alta qualidade da família Yaris e vem recheado de itens de série, como retrovisores pintados na cor do veículo com rebatimento elétrico e piscas integrados, bancos de couro, computador de bordo com tela de 4.2” com tecnologia TFT colorido e de alta resolução, câmera de ré, Smart Entry e sistema de partida sem chave tipo Start Button, Toyota Play+, sistema que permite espelhamento de aplicativos por meio da tecnologia SDL e com tecnologia Harman e navegador Tom Tom Navigation para sistemas operacionais IOS e Android e Waze para sistema IOS e muito mais.

O modelo é equipado com motor 1.5L 16V flex com a já consagrada tecnologia de duplo comando de válvulas variável Dual VVT-i da Toyota. Com isso, o Yaris X-Way rende 110 cv de potência a 5.600 rpm, quando abastecido com etanol, e 105 cv, a 5.600 giros, com gasolina. O torque máximo nesta configuração, a 4.000 giros, é de 14,9 kgfm (com etanol) e de 14,3 kgfm (com gasolina).