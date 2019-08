Toyota apresenta novidades na linha 2020

Hilux e SW4 2020

A grande novidade da linha 2020 está nas versões de cabine dupla da Hilux e toda a linha SW4, que passam a contar com airbags laterais e de cortina, que se juntam aos dois frontais e de joelho para o motorista, totalizando sete bolsas infláveis. Além disso, as versões SR e STD da Hilux recebem também controle de estabilidade (VSC), controle de tração (TRC) e assistente de partida em rampa (HAC), enquanto a versão SR a diesel também passa a contar com assistente de descida (DAC), equipamentos presentes somente nas versões topo de linha do modelo até então.

As linhas Hilux e SW4 2020 seguem equipadas com motores diesel e flex. Veículos de motorização diesel vêm equipados com propulsor Toyota D-4D 2.8L 16V Turbo de 177cv de potência a 3.400 rpm com tração integral. Já as versões flexfuel trazem o motor Dual VVT-i Flex 2.7L 16V DOHC, especialmente projetado para o mercado brasileiro, com 163 cv de potência a 5.000 rpm, quando abastecidos com etanol, e 159 cv, também a 5.000 giros com gasolina.

Yaris com mais conectividade

O Yaris marcou o início de um novo momento da história da Toyota no Brasil quando chegou, no ano passado, para completar o portfólio da fabricante no País. Sua extensa lista de equipamentos e acabamento luxuoso são suas principais características, com itens de tecnologia, conveniência e segurança em todas as versões que o tornam um dos modelos mais completos de sua categoria.

A fim de aprimorar a experiência de conectividade dos clientes, a Toyota oferece agora, pela primeira vez em seus modelos comercializados no Brasil, os sistemas Android Auto e Apple CarPlay desde a versão XL Plus Tech do Yaris. Por meio de uma interface simples e intuitiva, é possível espelhar e utilizar aplicativos de um smartphone na tela da central multimídia no painel do veículo. Entre eles estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das funções de ligação e mensagens de texto originais de cada sistema.

Novo RAV4 Híbrido

O Toyota RAV4 Hybrid chegou ao Brasil equipado com um novo sistema de propulsão híbrida, que foi desenvolvido recentemente para combinar baixo consumo de combustível e excelente potência. O sistema híbrido é composto por quatro motores: um a gasolina e três elétricos que, juntos, fornecem uma potência combinada de 222 cv.

O propulsor do RAV4 Hybrid é um 2.5L DOHC de 4 cilindros e 16V, incorporando um sistema de sincronização de válvulas variável inteligente chamado VVT-i, que modifica os tempos de abertura das válvulas de admissão. Ao mesmo tempo, incorpora um novo sistema de injeção de combustível direta e indireta, conhecido como D-4S.