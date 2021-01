Totens de autoatendimento permitem solicitação de RG sem ir ao Poupatempo

Pelo autoatendimento, além do RG, é possível solicitar mais de 40 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros. As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação. No caso de RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.

De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, os equipamentos oferecem autonomia e agilidade aos cidadãos que têm urgência em obter seus documentos. “O Poupatempo tem ampliado as opções de atendimento digital, para que as pessoas possam resolver suas pendências sem a necessidade de comparecer aos postos. No portal, aplicativo Poupatempo Digital e totens são mais de 90 serviços disponíveis, com a mesma qualidade e segurança do presencial”. Pelos canais digitais também é possível agendar data e horário para os casos em que é necessário ir até uma unidade para ser atendido.

Nos últimos seis meses, os totens do Poupatempo emitiram mais de 18 mil Atestados de Antecedentes Criminais, 15,5 mil consultas de pontuação e de débitos ou restrições de veículos, 8 mil serviços de CNH, além de 2,7 mil solicitações de segunda via de RG.

Os totens estão disponíveis em estações do metrô e da CPTM, shoppings centers, supermercados, e unidades do Descomplica SP, por exemplo, durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Para informações sobre os endereços, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br e clicar na opção Locais de Atendimento.