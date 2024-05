Tornando visível o invisível

Foto: Jardiel Carvalho

Montagem teatral joga luz nos autores negros do começo do século XX

A partir desta sexta-feira, 3 de maio, a Brava Companhia de teatro apresenta seu novo espetáculo “Escritos Negros Modernistas” objetivando resgatar “obras e autores invisibilizados no contexto histórico racista do período posterior à abolição da escravidão”.

Com direção de Ademir de Almeida que também assina a dramaturgia colaborativa vemos durante sessenta minutos um trabalho cênico o qual revela “uma criação de grande potência estética e política”.

“Escritos Negros Modernistas” é a nova produção da Mostra de Repertório Brava Companhia e fica em cartaz até 25 de maio na sede do grupo na zona sul de São Paulo com ingressos gratuitos. No palco são lidos textos da imprensa negra paulista dos anos 30, do século passado, comentários sobre a biografia dos autores, além de referências a momentos marcantes e históricos da luta do povo negro.

Os textos incluem obras de Lima Barreto (1881-1922), Auta de Souza (1876-1901), Antonieta de Barros (1901-1952), Luiz Gama (1830-1882), Lino Guedes (1897-1951), entre outros.

“Por meio do teatro, nossa forma de trabalho, mas não só, procuramos, ao longo do tempo, entender o mundo e suas contradições para conversarmos com nosso público a respeito da vida, de suas possibilidades e impeditivos, tentando arrancar fagulhas de riso e divertimento. É aqui, na Zona Sul (Zona Show, carinhosamente conhecida), que faremos nossa festa: um projeto de dois anos, por meio da Lei de Fomento ao Teatro Para a Cidade de São Paulo, que envolve uma série de ações. E para início, temos a alegria de apresentar parte de nosso conjunto de peças teatrais, por meio de nossa Mostra de Repertório”, conta Fábio Resende que integra a Brava Companhia.

“Escritos Negros Modernistas” é significativo por também marcar os 25 anos de trajetória da Brava Companhia.

SERVIÇO

Mostra de Repertório Brava Companhia

Escritos Negros Modernistas

De 3 a 25 de maio– Sextas às 20 horas e sábados às 19 horas.

Duração: 60 minutos.

Classificação etária: Livre.

Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do início do espetáculo.

Espaço Brava Companhia

Rua Vitório, 77 – Vila Prel – Zona Sul, São Paulo