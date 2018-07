Torcida pela vida

Muito se afirma no sentido de uma evolução planetária, de uma melhora nas qualidades do ser humano, e de repente nos deparamos com as mais absurdas manobras de corrupção, crimes de violência pré-histórica, acidentes naturais alimentados pelo caos ambiental que proporcionamos em nosso dia a dia, de proporções épicas, onde há grande número de morte, e mesclando tudo isso, a velocidade instantânea da informação que vai de um extremo do globo ao outro em alguns segundos.