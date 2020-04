Toquinho e Mark Lambert farão lives em breve

Nas próximas sextas-feiras o projeto Blue Note Live Sessions trará dois grandes artistas para agitar a noite de quem tá cumprido o isolamento social e, assim, contribuindo para achatar a curva da disseminação da Covid-19.

No dia 8 de maio quem se apresenta dentro do Blue Note Live Session São Paulo é o cantor, compositor e amante de futebol Toquinho. O paulistano que tem um dos maiores patrimônios musicais do Brasil está na estrada há cinquenta anos, sendo que nos anos 70, formou brilhante parceria com Vinícius de Moraes. O músico fará aquele bate-papo descontraído da sala de casa, cantando, trocando ideia com os fãs e contando suas histórias. Claro que no repertório Toquinho não deixará de fora a magistral “Aquarela” com a presença da cantora Camila Faustino. Sua apresentação acontecerá a partir das 20 horas e pra conferir é só acessar o link www.youtube.com/bluenotesp

Por sua vez, no dia 15 de maio o Blue Note Live Session Rio trará a apresentação do americano Mark Lambert. Cantor e compositor com vasta experiência Lambert tem o nome ligado a grandes artistas. Foi diretor artístico de Astrud Gilberto e tocou com Renaissance, Eliane Elias, Bebel Gilberto, Ute Lemper e Meat Loaf.

Em 2004, radicou-se no Brasil, e por aqui tocou com Erasmo Carlos, Ivan Lins e Milton Nascimento, além de desenvolver projetos próprios como a Mark Lambert &Orquestra Radio Swing, com a qual tocou em três edições do Rock in Rio.

A apresentação de Mark Lambert também acontecerá às 20 horas e pode ser assistida no link www.youtube.com/bluenoterio

Você quem não tem compromisso para dias 8 e 15 de maio já pode anotar as lives destes dois gigantes da música.

E juntos, cada um na sua casa, vamos vencer a Covid-19