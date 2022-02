Tomate, versátil e nutritivo

Por ser antioxidante ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelo sol tornando-a menos sensível aos danos da luz ultravioleta, uma das principais causas de linhas finas e rugas no rosto. Ainda para cútis, minimiza poros dilatados, curar a acne e erupções cutâneas.

Com uma alta quantidade de vitaminas A e C, a visão também é muito beneficiada com o consumo deste fruto, inclusive podendo reduzir o risco de desenvolver cataratas.

Devido à presença de vitamina K e cálcio, ajuda a fortalecer e reparar os ossos e é uma ótima maneira de combater a osteoporose.

O tomate ainda ajuda a reduzir níveis de açúcar no sangue e previne câncer. Um estudo publicado no Jornal do Instituto Nacional do câncer sugere que comer mais tomates reduz o risco da doença em órgãos como: próstata, pulmão, estômago, entre outros.

Em todos os casos pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso do tomate para fins medicinais.