Tom Brasil recebe o ‘Tremendão’

Se traçarmos uma linha do tempo do gênero em nosso país obrigatoriamente passamos pelo nome de Erasmo. Com 80 anos de idade e quase sessenta de carreira o Gigante Gentil gravou álbuns emblemáticos nunca se afastando das raízes roqueiras. Ao contrário do eterno amigo e parceiro Roberto Carlos que, “encaretou” seguindo uma linha romântica/sentimental/com altas doses de sacarose, o Tremendão é sinônimo de rock sendo um dos grandes artistas da Jovem Guarda. Não por acaso o show no Tom Brasil faz parte da turnê “O Futuro Pertence a Jovem Guarda” no qual o músico carioca sedimenta a ponte entre passado e futuro, evidenciando que ainda tem muita lenha pra queimar.

Em sua extensa discografia iniciada com “A Pescaria” (1965) há vários álbuns emblemáticos, entre eles, “Mil Bikinis” (1968), “Carlos, Erasmo” (1971), “Sonhos e Memórias” (1972), “Banda dos Contentes” (1976), “Pelas Esquinas de Ipanema” (1978), “Mulher’ (1981), “Pra Falar de Amor” (2001), “Santa Música” (2004), “Rock ‘n’ Roll” (2009), “Sexo” (2011) e “Gigante Gentil” (2014). Com esse último, inclusive, Erasmo Carlos venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro.

Em outras palavras, o Tremendão merece ser reverenciado sempre. O trabalho mais recente do cara é “Quem Foi Que Disse que Eu Não Faço Samba” (2019) no qual interpreta sambas, sambalanços e sambas rock de autoria própria. Recomendo.

Serviço

Erasmo Carlos – Show:

O Futuro Pertence a Jovem Guarda

Dia 18 de dezembro – 22 horas

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

https://www.grupotombrasil.com.br/erasmo-carlos/