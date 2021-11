Tom Brasil recebe Maria Rita

Maria Rita é uma das maiores vendedoras de discos do Brasil, além de ter alcançado o feito extraordinário de faturar oito Prêmios Grammy Latino, incluindo Melhor Artista Revelação. As parcerias são diversas, entre elas, “Pietá”, álbum de Milton Nascimento, de 2002. Com o carioca mais mineiro do Brasil Maria Rita gravou as canções “Voa, Bicho”, “Tristesse” e “Vozes do Vento”. Como também não mencionar sua participação no “Acústico MTV – O Rappa”, de 2005, na sensacional “Rodo Cotidiano”.

Para este show no Tom Brasil a cantora preparou um repertório mais que especial que, além de sucessos da carreira, trará clássicos como “Vou Festejar” (Beth Carvalho), “Coisa de Pele” e Lucidez” (Jorge Aragão), “Juízo Final” (Clara Nunes), “É” e “O Homem Falou” (Gonzaguinha), “O Bêbado e a Equilibrista” (Elis Regina) e “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz). Maria Rita será acompanhada por uma banda integrada por alguns dos melhores instrumentistas do samba. Recomendo.

Serviço

Maria Rita – Show “Samba de Maria”

Dia 12 de novembro – 21h30

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 49,50

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/mariarita/