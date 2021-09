Tom Brasil recebe Diogo Nogueira

Grande representante do samba, Diogo tem a música no DNA, pois é filho do saudoso João Nogueira. Nascido no Rio de Janeiro e amante de futebol Diogo Nogueira tentou ser jogador, porém uma lesão no joelho encerrou as pretensões no esporte bretão e nos brindou com um excelente músico. Em quase quinze anos de trajetória o carioca gravou discos emblemáticos, entre eles, “Tô Fazendo a Minha Parte” (2009), “Ao Vivo em Cuba” (2012), “Mais Amor” (2013), “Poder da Criação” (2014), “Bossa Negra” (2014), “Porta-Voz da Alegria” (2015) e “Alma Brasileira” (2016).

Vencedor de vários prêmios e indicado em inúmeras categorias ao Grammy destaca-se a vitória no VMB 2010 da MTV Brasil com a canção “Tô Fazendo a Minha Parte” como videoclipe do ano. No Grammy Latino foi indicado aos prêmios “Melhor Artista Revelação” (2008), “Melhor Álbum de Samba/Pagode” (2011), “Melhor Canção Brasileira” (2015), “Melhor Canção em Língua Portuguesa” (2017), entre outros.

Para este show na casa da zona sul paulistana Diogo Nogueira promete um repertório pra não deixar ninguém parados nas cadeiras. Entre autorais e de outros compositores estão “Canta, canta, minha gente”, “Pé na Areia”, “Clareou”, “Espelho”, “Tô fazendo a minha parte”, “Camarão que dorme a onda leva” e “Clube do Samba”. Recomendado e seguindo todos os protocolos sanitários.

Serviço

Diogo Nogueira

Dia 25 de setembro – 21h30

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281

Classificação: 16 anos

Ingressos: a partir de R$ 44,50

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/diogonogueira/