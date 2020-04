Tom Brasil mostra como encarar a quarentena com interação e bom humor

Sendo assim o grupo Tom Brasil, assim como muitos outras companhias, está se valendo das redes sociais e internet pra promover a interação artista/público. Os fãs poderão saber curiosidades sobre as bandas e astros que já se apresentaram na casa. Através dos canais de comunicação virtuais poderão fazer perguntas e bater um papo com os artistas.

O primeiro a participar desta iniciativa é o cantor, compositor e bailarino Rodrigo Teaser. Conhecido nacionalmente principalmente por seu tributo a Michael Jackson, Teaser impressiona no palco por sua semelhança com o Rei do Pop.

A semelhança vocal e física de Teaser com Michael Jackson chegam a impressionar. Tudo isso graças ao amor e dedicação do brasileiro ao cantor de “Billy Jean”.Como resultado temos um espetáculo de alto nível que já percorreu várias cidades do Brasil, tendo inclusive, rolado duas vezes na edição de 2017 do Rock in Rio. Respeitado por público e crítica o show teve, por algum tempo, a presença de Lavelle Smith Jr, coreógrafo do próprio Michael Jackson.Acompanhado por uma banda afiadíssima ao vivo, efeitos especiais, jogo de luzes, bailarinos, e é claro, os arranjos e trocas de figurinos são elementos já conhecidos que compõem o espetáculo que marcou milhares de pessoas. “Beat It”, “Black or White”, “I’ll Be There”, “Thriller” e “Billie Jean”, entre outras faixas estão no vasto repertório deste tributo.

Então, ficou curioso pra saber um pouco do Rodrigo Teaser? Fácil .

É só mandar suas perguntas nos comentários no instagram @tombrasilshows

Serão selecionar 5 delas para ele responder exclusivamente nas redes do Tom Brasil que seguem abaixo.

Vários artistas também vão participar dessa iniciativa. Fiquem ligados em nossas redes.

Juntos, mas separados (cada um na sua casa) vamos encarar o coronavírus e torcer pra tudo isso passar logo