Tofu, bom para a saúde

Entre os benefícios que este alimento oferece estão a diminuição dos níveis de colesterol total em até 30% e do LDL, o mal colesterol, de 35 a 40%. Também reduz a taxa de triglicérides, diminui a tendência das plaquetas para formarem coágulos no sangue, e possivelmente aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom. Combate a arteriosclerose, inibe a perda óssea acelerada e previne as doenças cardiovasculares e o acidente vascular cerebral.

O tofu auxilia ainda em casos de menopausa, atenuando seus sintomas desconfortáveis, como as ondas de calor. É útil no combate a artrite reumatóide e anemia.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de utilizar o tofu para fins medicinais.