“Todos estão ‘Putin’ com o preço da gasolina”

“Até nós caieirense estamos ‘Putin’ com o preço da gasolina” e vamos explicar o que ocorre por trás da alta no preço dos combustíveis e como o conflito no continente europeu pode trazer consequências diretas para o bolso de brasileiros.

Por aqui, quem aumenta o preço da gasolina e de outros combustíveis é a Petrobrás, devido ao tamanho e impacto da empresa no país. Foram vários reajustes apenas esse ano. Hoje, o consumidor final está pagando um preço médio de R$7,00 pelo produto derivado do petróleo, enquanto o diesel, cerca de R$6,40 por litro abastecido.

A influência da guerra da Ucrânia no preço pode ser explicada por dois motivos. O primeiro ocorre porque Petrobras importa petróleo e derivados e repassa reajustes por conta da política de Preço de Paridade de Importação, adotada em 2016. Medidas como as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra o petróleo e o gás exportados pela Rússia, segundo maior produtor e exportador de petróleo do mundo, deixam o barril mais caro.

O segundo motivo tem a ver com a produção já que o Brasil produz mais petróleo do que consome e se declara “autossuficiente”. Por isso, ainda precisa importar tanto petróleo cru quanto derivados como a gasolina. Temos como resultado a Petrobras sentindo o efeito de qualquer mudança no valor que paga pelo petróleo no exterior, sem esquecer que a cotação do dólar também tem impacto imediato.

Quem diria, mas até nós caieirenses sofremos com a guerra acontecendo a quilômetros de distância. Alguém aí tinha parado para pensar nisso?