Todo ano é um pouco pior

Mesmo em cidades onde existam esforços do poder público na tentativa de minimizar essas questões, elas vêm com força, cada vez maior e ninguém consegue responder de quem é a culpa. De um lado estão os governantes e do outro a população.

Se por um tempo toda culpabilidade recaía sobre os gestores públicos, de anos para cá o povo também ganhou notabilidade por não contribuir. Temos assim, vários culpados por esses acontecimentos. A falta de investimento e prevenção é de responsabilidade do Poder Público que nem sempre mostra eficiência ou interesse em realizar obras com o objetivo de evitar ou, ao menos, diminuir as situações que vitimam inocentes. Quase sempre esperam acontecer para depois tomar providências e acaba sendo tarde demais para agir e, certamente, será criticado pela falta de ações de prevenção.

Para piorar, pessoas mal educadas entram nessa história quando descartam de forma ilegal lixo e entulho nas ruas, nos rios e córregos. Prova disso, é quando a água volta ao nível normal e surgem montanhas de objetos que, em algum lugar, que não o certo, foram despejados aleatoriamente no solo e no leito dos ribeirões.

Por esses dias, mais tragédias. Pela divulgação feita, cerca de 20 pessoas morreram na região metropolitana de São Paulo, mais precisamente nas cidades de Franco da Rocha e Francisco Morato. Sobrou também para quem perdeu suas conquistas suadas em patrimônio, móveis, carros, eletrodomésticos e tudo o que tinham. Famílias choraram a perda de entes queridos e comerciantes viram seus estoques virarem lama.

Dentre as questões a serem analisadas, há de se lembrar que o mês de janeiro promove essas desconfortáveis situações e que é oportuna a programação e ações efetivas desde sempre, começando em janeiro e continuando nos próximos 11 meses para possibilitar um janeiro menos triste, menos avassalador e menos trágico. Afinal pintar de motorista de trator ou de coitadinho inocente, não cai bem, haja vista o conhecimento de que a cada ano é assim e piora um pouco mais.

Apontar culpados é um desafio e tanto mas, ainda assim, os aplausos vão para os voluntários que arriscam suas vidas junto aos bombeiros, os heróis que buscam os soterrados, os ilhados e vítimas de uma tragédia anunciada.