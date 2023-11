Toda solidariedade ao Mingau

Foto: Divulgação

Show objetiva angariar fundos para o tratamento do músico

Baleado em setembro, durante uma tentativa de assalto em Búzios, no Rio de Janeiro, o baixista Mingau, segue internado no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo.

Rinaldo Oliveira Amaral, seu verdadeiro nome, foi atingido na cabeça, sendo atendido diuturnamente, lutando pela recuperação.

Buscando arrecadar fundos para custear o tratamento do baixista do Ultraje a Rigor o Teatro Bradesco recebe no dia 14 de dezembro o show “#JuntospeloMingau”.

Organizado pela filha do músico, Isabella Aglio Amaral, a Bebel, o show é parceria com a Opus Entretenimento prometendo uma noite marcada pela solidariedade, além de muito rock and roll. Isto porque amigos, parceiros de banda e ícones do rock nacional estarão presentes cantando clássicos setentistas, oitentistas, noventistas e muito mais.

Entre os que já garantiram presença estão Clemente Nascimento (Inocentes), Marcelo e Drake Nova (Camisa de Vênus), Léo Jaime, Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Nasi (IRA!), Kiko Zambianchi, Luís Thunderbird, entre outros.

“O apoio e o carinho que estamos recebendo das pessoas têm sido fundamentais. Este show será uma celebração pela vida, pela união e, claro, pela música, e cada ingresso contribuirá significativamente para a recuperação do meu pai. Agradecemos a todos que estão com a gente nessa causa”, comenta Bebel.

“#JuntospeloMingau”, além do puro rock and roll, será um grande marco na recuperação do ícônico baixista.

SERVIÇO

Show #JuntospeloMingau

Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 150 min

Classificação: 12 anos

Capacidade: 1439 pessoas

Data: 14 de dezembro

Horário: 21h

INGRESSOS

A partir de R$50,00

Apoio:

Chilli Beans, Transasom, Cavalera, Light on, Matiz Manhatan, Abraccio Bourbon Shopping, Led Light, Projeção Cultural, Vj Scane e Rádio 89FM.

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://tinyurl.com/tae85uzz