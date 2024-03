Tocando para sempre Raul Seixas

Foto: Gal Oliveira

Musical em São Paulo homenageia o Maluco Beleza

Falecido em 21 de agosto de 1989 Raul Seixas deixou uma lacuna na música brasileira e nos corações de seus milhares de fãs. O cantor e compositor baiano é considerado um dos maiores nomes da música brasileira tendo escrito canções inesquecíveis como “Tente Outra Vez”, “Metamorfose Ambulante”, “Trem das Sete” e “Ouro de Tolo”. Passados 35 anos de sua morte Raul é lembrado de várias formas em shows, livros, exposições e espetáculos teatrais.

Uma dessas montagens teatrais está de volta a partir desta sexta-feira, 22 de março, no Teatro das Artes, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

“Raul Fora da Lei” espetáculo protagonizado por Roberto Bomtempo conta de maneira “despojada a história do baiano, com bases em escritos do próprio Raulzito e fala de sua relação com o sucesso, mulheres, espiritualidade, seus anseios e frustações”.

Com uma grande interpretação de Bomtempo vemos um Raul Seixas que “afirma-se, contradiz-se, rompe todas as regras, provoca risos e emociona”.

Escrita por Roberto Bomtempo e José Joffily estreou em 1999, marcando os dez anos sem Raul Seixas. No ano seguinte o grupo cênico Oficina dos Menestréis entrou em contato com Bomtempo para “transformar e adaptar o monólogo em um espetáculo musical, trazendo na direção Deto Montenegro.

“Raul Fora da Lei” ganhou ares de superprodução na qual “as cenas são realçadas pela versatilidade de um elenco de 35 menestréis, cantando, dançando e atuando, acompanhados por uma banda e convidados especiais”.

“É uma grande festa, uma coisa linda, uma energia maravilhosa. O público pode esperar uma celebração da vida, de belos valores como amor, amizade, ética e arte pura, feita com coração e com muito talento pelos músicos e pelos jovens que estarão no palco junto comigo”, atesta Roberto Bomtempo.

“Raul Fora da Lei” fica em cartaz no Teatro das Artes até 12 de abril. Confira abaixo

SERVIÇO

Raul Fora da Lei

De 22 de março a 12 de abril, sextas-feiras, às 20 horas

Classificação: 12 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos: Plateia R$120,00 e R$60,00

Balcão R$100,00 e R$50,00

À venda pelo site www.sympla.com.br

Teatro das Artes

Capacidade: 796 lugares

Endereço: Avenida Rebouças, nº 3970 – Shopping Eldorado

Telefone: (11) 3034-0075