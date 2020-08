TJSP inicia o agendamento on-line de atendimentos presenciais

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, para prevenir a disseminação do novo coronavírus nas unidades somente serão realizados atendimentos presenciais mediante agendamento (exceto advogados) e apresentação do comprovante em papel ou imagem no aparelho eletrônico (celular ou tablet) nas portarias dos prédios.

Na página do serviço constam todas as regras, a documentação necessária e as unidades judiciais que realizam atendimento presencial. Estão disponíveis para agendamento os serviços de:

– Consulta de processo físico (partes e interessados admitidos nos processos) – exceto advogados;

– Carga para digitalização de processos sem fluência de prazo (advogados);

– Atermação dos Juizados Especiais;

– Pedidos de alimentos de balcão (pensão alimentícia)

O atendimento continua preferencialmente virtual em todo o TJSP. Somente serão admitidos agendamentos para consulta de processos urgentes (réus presos, com fluência de prazo ou outra urgência), devendo constar o número do processo e a justificativa. As unidades que continuam 100% remotas devem ser contatadas via e-mail (consulte aqui). O serviço segue os padrões estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Faça o agendamento clicando aqui.