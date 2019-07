TJSP facilita autorização para viagens nacionais de menores em SP

Eles precisarão apenas de uma permissão por escrito dos próprios pais, com firma reconhecida em cartório, que pode ser feito por autenticidade ou semelhança, para poderem embarcar.

Caso a viagem seja para outro Estado, é importante verificar o regramento do local para saber se o menor poderá regressar a São Paulo com a mesma autorização particular ou se será preciso autorização judicial. Havendo necessidade de autorização judicial, é preciso entrar com pedido na Vara da Infância e da Juventude da comarca em que a criança ou o adolescente reside.

Vale ressaltar que não é necessária autorização se o viajante tem mais de 16 anos; se a viagem é para cidade vizinha àquela em que o viajante menor de 16 anos reside; se o viajante menor de 16 anos estiver acompanhado de mãe ou pai maior de idade, irmã ou irmão maior de idade, tia ou tio maior de idade, avó ou avô, bisavó ou bisavô, sendo necessário levar documentos pessoais que comprovem o parentesco; ou se o viajante menor de 16 anos estiver acompanhado de pessoa maior de idade, expressamente autorizado por mãe, pai ou responsável.

Para viagens internacionais, os menores que estiverem desacompanhados, ou em companhia de terceiros maiores e responsáveis designados por seus tutores, devem ter autorização de ambos os pais, também com firma reconhecida.