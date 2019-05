Tite convoca a seleção brasileira para a Copa América. Confira a lista

Sem muitas novidades, anunciou apenas três atletas que atuam no País: Cássio e Fagner do Corinthians e Everton do Grêmio.

Confira a lista:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) e Ederson (Manchester City);

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Dani Alves (PSG), Éder Militão (Porto), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão) e Thiago Silva (PSG);

Meio-campistas: Allan (Napoli), Arthur (Grêmio), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Lucas Paquetá (Milan), Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton).