Tiroteio interrompe agenda de Tarcísio de Freitas em São Paulo

Uma troca de tiros durante a visita do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), interrompeu a agenda eleitoral na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul da capital paulista. O ex-ministro da Infraestrutura cumpria agenda da campanha no local, onde participava da inauguração do Primeiro Polo Universitário de Paraisópolis.