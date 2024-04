Tiquequê no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

A dupla apresenta um show para todas as idades

Crianças de 0 a 100 anos têm uma super-dica pra este domingo, 7 de abril. O Teatro Bradesco recebe a dupla Tiquequê em duas apresentações: às 11h e 14 horas. Formado pelos músicos/atores Diana Tatit e Wem, o Tiquequê leva para o palco da zona oeste paulistana o novo show “Bailamos”.

Em 20 anos de trajetória, completados recentemente, o duo se tornou referência no que é considerado “infantil”, não subestimando a vivacidade dos baixinhos. As apresentações são experiências sonoras/visuais, mesclando diversos estilos, abusando da criatividade com movimentos coreografados, percussão corporal e influências de danças brasileiras.

“Bailamos” reúne todos esses elementos num caldeirão mágico sendo que Diana Tati e Wem recebem a chancela das mais de 153 milhões de visualizações no Youtube comprovando o sucesso e apreço do público pela abordagem e valorização da inteligência dos pequenos.

Percorrendo o país com o novo show o Tiquequê convida todo mundo a dançar, cantar, pular proporcionando momentos inesquecíveis para toda família.

SERVIÇO

Tiquequê

Show: Bailamos

Dia 7 de abril

Sessões às 11 horas e 14 horas

Teatro Bradesco – Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes – São Paulo – SP

Duração: 70 minutos

Livre

Crianças até dois anos não pagam e devem ficar no colo do responsável

Inf:https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/tiqueque-show-bailamos-12775?utm_source=sites&utm_medium=opus&utm_content=opus-divulgacao&utm_campaign=tiqueque_to_botao