Tio suspeito de estuprar e engravidar menina de 10 anos é preso em MG

Foi preso na madrugada desta terça-feira, 18, em Betim, Minas Gerais, o tio suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), divulgou a informação em uma rede social na manhã desta terça, segundo informações do portal G1.