Tini faz show no Vibra São Paulo

Com apenas três álbuns lançados; “Tini (Martina Stoessel)”, 2016, “Quiero Volver”, 2018, e “TINI TINI TINI”, 2020, já vendeu centenas de cópias e suas audições nas plataformas digitais ultrapassam 15 milhões ao mês. Em 2020 se tornou a artista feminina nº1 no país vizinho, além de artista do ano pela Billboard argentina.

O mais recente single da cantora, “La Loto”, parceria com Anitta e Becky G, já é sucesso nas plataformas e, com certeza, estará no show. No repertório não devem faltam também “La Triple T” e “Carne y Hueso”. Segundo ela, “La Triple T” é um lembrete para aproveitar a vida e não se levar muito a sério. Recado anotado.

SERVIÇO

TINI – TINI Tour 2022

Dia: 8 de outubro – 20h30

Vibra São Paulo

Av. das Nações Unidas, 17955

Classificação: Livre

Ingressos a partir de R$ 150,00

Inf: https://www.vibrasaopaulo.com/programacao-e-ingressos

