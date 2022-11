TINHA QUE SER O CHAVES

Criação do genial Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) o menino órfão que mora num barril cativa gerações de fãs há décadas por sua inocência e leveza em aventuras hilárias e personagens inesquecíveis. Sucesso mundial exibido em vários países por mais de 45 anos Chaves se tornou o personagem mais famoso de Bolaños e a montagem traz de volta “aquela atmosfera lúdica, inocente e saudosista, mas também dando pitadas da vida de Bolaños e de sua trajetória como um grande mestre das artes cênicas e do clown”.

Espetáculo que traz a chancela do Grupo Chespirito, responsável por gerenciar a obra de Bolaños, conta com produção da Del Claro Produções, roteiro e músicas originais da diretora musical Fernanda Maia e direção geral de Zé Henrique de Paula. A montagem apresenta canções clássicas da série e composições inéditas.

Com grandes premiações na bagagem, entre elas, o Bibi Ferreira (Melhor Musical Brasileiro, Melhor Ator para Mateus Ribeiro como Chaves e Melhor Roteiro Original), “Chaves – Um Tributo Musical” mostra os inesquecíveis Seu Madruga, Chiquinha, Quico, Seu Barriga, Dona Florinda em hilárias tiradas. Por mais que já tenhamos visto as mesmas piadas inúmeras vezes não dá pra deixar de rir com as atuações e confusões.

E claro, não faltam as frases clássicas: “Foi sem querer, querendo”, “Não se misture com esta gentalha”, “Você não vai com a minha cara?” e os famosos “14 meses de aluguel”.

Vale a pena conferir?

Como diria o próprio Chaves: “Isso! Isso! Isso!”

SERVIÇO

Chaves – Um Tributo Musical

Até 27 de novembro – Várias sessões

Teatro Opus Frei Caneca, 7° andar – Shopping Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação

Livre

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: www.teatrofreicaneca.com.br

