Tiguan Allspace 2019, o utilitário esportivo que é destaque no segmento de SUVs

Tamanho que faz a diferença

O modelo impressiona pela modularidade dos bancos e oferece até 1.870 litros de capacidade de carga. Em comparação à geração anterior, o Tiguan Allspace ficou mais comprido, largo, baixo e tem a maior distância entre-eixos da categoria: 2.790 mm. Medindo 4.701 mm de comprimento, isto é: 274 mm a mais do que o modelo da primeira geração. A largura é de 1.839 mm (+ 30 mm) e a distância entre-eixos é de 2.790 (acréscimo de 185 mm). Trata-se da maior distância entre-eixos da categoria. A altura agora é de 1.658 mm (menos 7 mm). As medidas são as mesmas em todas as versões.

As configurações com sete lugares oferecem 216 litros de espaço no bagageiro com as três fileiras de banco em uso. Mantendo duas fileiras de assentos (cinco lugares), o volume sobe para 686 litros e, com a terceira e a segunda fileiras rebatidas, é possível acomodar 1.761 litros dentro do veículo.

Design

Na dianteira o veículo mescla componentes de requinte, como os dois frisos cromados que cruzam a grade do radiador, com soluções que reforçam a robustez, como a grande entrada de ar em preto na parte inferior e os elementos (também em preto) colocados entre o conjunto ótico e os faróis de neblina.

Na lateral, destaque para a linha única que marca o design da janela, que se ergue atrás da coluna “C”. No mercado brasileiro, o Tiguan Allspace oferece três opções de rodas de liga leve (17”, 18” e 19”), disponibilizadas de acordo com a versão de acabamento. Todas com visual exclusivo e fabricadas com um design focado na esportividade e requinte.

Na parte traseira as lanternas trapezoidais começam nas laterais e terminam na tampa traseira, acompanhando o formato das saídas de escape.

Toda a iluminação da parte traseira é feita em LEDs, em todas as versões.

O interior do Tiguan Allspace é bastante funcional, com vários porta-objetos espalhados e itens de comodidade. O painel de instrumentos é digital e conta com o inovador sistema de infotainment posicionado de maneira estratégica para o motorista.

Motorização

O VW Tiguan Allspace é equipado nas versões 250 TSI e Comfortline 250 TSI com o motor 1.4l TSI Total Flex. Com bloco e cabeçote feitos de alumínio, duplo comando de válvulas no cabeçote (variável na admissão; são quatro válvulas por cilindro) e é equipado com injeção direta de combustível e turbocompressor. Esse motor desenvolve potência de 150 cv (etanol e gasolina) a 5.000 rpm. Seu torque máximo, de 250 Nm (25,5 kgfm), surge já a apenas 1.400 rpm e se mantém até 3.500 rpm, independentemente da mistura de combustível.

As versões 250 TSI e Comfortline 250 TSI utilizam a transmissão DQ250, com seis marchas, imersa em óleo, elogiada pela sua eficiência e durabilidade. Ambas as versões têm o mesmo desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h em 9,5 segundos e velocidade máxima de 198 km/h.

Conectividade

Todas as versões são equipadas de série com sistema Discover Media, permitindo a conectividade com os smartphones por meio do App-Connect (Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink). Com tela de 8 polegadas com sensor de aproximação, colorida sensível ao toque, oferece grande interatividade, com diversas opções de informação e entretenimento, além de visual moderno e tecnológico. Permite conexão Bluetooth para até dois celulares e possui três entradas USB – duas na parte dianteira e uma para o banco traseiro.

Traz ainda recursos de comando de voz e navegação integrados, que se distinguem pela facilidade de uso e interatividade com o painel de instrumentos, proporcionando uma condução mais segura e confortável. O Discover Media inclui sistema de navegação via satélite e o sistema Think Blue Trainer, que auxilia na condução mais econômica, dando dicas ao motorista.

Versões

Tiguan Allspace 250 TSI – A partir de R$ 124.990,00

Ar-condicionado “Climatronic” de 3 zonas

Detector de fadiga do motorista

“ESC” – Controle eletrônico de estabilidade com “ASR” – controle de tração

“Park Pilot” – Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

Rodas de liga leve 17″ “Tulsa”

Tiguan Allspace Comfortline 250 TSI – A partir de R$ 149.990,00

Banco do motorista com ajuste elétrico e memória / lado do passageiro dianteiro com ajuste manual de altura / aquecidos

Câmera traseira

Faróis de LED com luz de condução diurna de LED

Revestimento dos bancos em couro “Vienna” preto

Rodas de liga leve 18″ “Kingston”

Tiguan Allspace R-Line 350 TSI – A partir de R$ 179.990,00