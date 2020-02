Tiggo 7 chega ao modelo 2021 com nova central multimídia

A central multimídia do Novo Tiggo7 possui 9″, sistemas Android Auto e Apple Car Play, Bluetooth, controle do ar-condicionado e das configurações das funções do veículo. A mudança chega para atender a uma demanda dos consumidores e reforça o compromisso da CAOA CHERY em investir de forma constante em tecnologia e aperfeiçoamento dos seus produtos.

Visual com adaptações

No visual, o modelo passa a ter adaptações exclusivas para o mercado brasileiro com molduras pretas nas caixas de roda, além de novos detalhes na cor preta nos para-choques. O objetivo da mudança é dar um toque mais aventureiro e robusto ao veículo.

Preço e cor

O SUV Premium da CAOA CHERY passa a contar também com um novo tom de cinza metálico, mais escuro, além de ser comercializado, no modelo 2021, apenas na versão TXS, topo de linha, com valor de R$ 117.990,00.

Motor Turbo Flex

Produzido na unidade fabril da CAOA CHERY em Anápolis (GO), o modelo possui motor 1.5 litro Turbo Flex, com potência máxima de 150 cv/147 cv (etanol/gasolina) a 5.500 rpm e torque máximo de 21,4 kgfm (etanol/gasolina) e transmissão automática de dupla embreagem de seis velocidades. A garantia é de três anos para o veículo completo e cinco anos para motor e câmbio.