Tiggo 5X – O SUV recheado de equipamentos e tecnologia

Itens e Equipamentos

Teto panorâmico com cortina acionada eletronicamente.

Rodas aro 18″ e freios a disco nas 4 rodas com abs e ebd

Volante multifuncional de couro, com comandos de telefone, multimídia e piloto automático.

Controle eletrônico de tração e estabilidade (esp).

Central multimídia de 9”, Câmera traseira, Espelhamento de smartphone e conectividade apple carplay.

Sistema de partida sem chave com smart key

Freio elétrico com auto hold e assistente total de rampa.

Medidor de temperatura dos pneus com sensor de pressão no painel.

Banco do motorista com ajuste elétrico de 7 posições.

Bancos revestidos de couro.

Air bags frontais, laterais e de cortina.

Cores Disponíveis

Preto Metálico

Cinza Metálico

Prata Metálico

Branco Perolizado

Vermelho Perolizado

Modelos

TIGGO 5X T

A partir de R$86.990,00

Multimídia de 9” com espelhamento para smartphones

Controle de estabilidade e assistente em rampa

Freio de estacionamento eletrônico

Rebatimento elétrico dos retrovisores

TIGGO 5X TXS

A partir de R$98.990,00

Teto panorâmico

Air bags frontais, lateral e de cortina

Rodas de liga leve de 18”

Banco motorista com 6 ajustes elétricos e regulagem lombar

Especificações Técnicas