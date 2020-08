Thiagones abre série de lives de agosto do Quintas & Quintais

As meninas da The Monic fazem a live do dia 13 de agosto. O quarteto formado por Ale Labelle (voz/guitarra), Dani Buarque (voz/guitarra) , Joan Bedin (voz/baixo) e Daniely Simões (backing vocals/bateria) surgiu no final de 2017 sendo que três de suas integrantes eram do grupo BBGG. Com personalidade e peso a The Monic traz influências dos anos 90, resultando numa sonoridade própria e de muita atitude.

Por sua vez, quem chega quebrando tudo no Quintas & Quintais do dia 20 é Christian Targa. Conhecido como Gordo, o guitarrista é vocalista da banda O Preço. Em seu novo grupo o cara traz uma sonoridade destruidora como um bate-estaca.

Gordo, que liderou por mais de vinte anos a Blid Pigs, mantém a contundência verbal em composições que põem abaixo os muros da segregação, expondo as mazelas sociais e degradação do ser humano. Ladeando o vocalista nesta empreitada estão os tarimbados Marcos Rolando (baixo) e Mário Rolim (bateria). Rolim, por sinal, é o cara por trás da identidade visual de todo material promocional do grupo.

Em 2019 o trio lançou o álbum debute disponível em vinil e CD com quatorze faixas porradas, entre elas, “Homem Botas”, “Assim é nossa Vida” e “Pé na Estrada”.

Encerrando a série Quintas & Quintais de agosto em grande estilo com o DJ, rapper e divulgador cultural $mokey Dee. Conhecido nacionalmente por comandar as pick-ups do emblemático grupo de rap Doctor’s Mcs o cara é referência no Hip-hop nacional. Incansável já levou seu talento nas pick-ups a diveros eventos com destaque para o Hutuz, (Rio de Janeiro), Planeta Atlântida e o Trocando Idéia (Porto Alegre), em 1998 participou do “MIDEN LATINO AMERICANO” em Miami USA. Atualmente além de seu trabalho com o Doctor’s MCs também empunha o mic no grupo Aftazardem.

Abrindo a Série Quintas & Quintais de agosto quem se apresenta no dia 6 é Thiagones, vocalista/guitarrista da banda Wiseman. O grupo tá na estrada há apenas seis anos e faz valer o significado (Homem Sábio).

As letras do trio, completam a Wiseman Fábio Nasci (baixo) e Luiz Chagas (bateria), são muito conscientes, politizadas, com críticas ácidas , doa a quem doer. Apesar do curto tempo de caminhada os caras já lançaram a demo “Reflex”, em 2014 e um EP promocional em 2016.

Contudo o potencial da banda pode ser conferido na totalidade no CD “Mind Blown”, de 2019, no qual explodem a mente dos ouvintes, se me permitem o trocadilho. Mergulhando nos bons sons das décadas de 80 e 90 o trio traz influências de Nirvana, Mudhoney, Seaweed, Quicksand, Farside, Pegboy, Fugazi, entre outros. O resultado é um som agressivo, denso, pesado e distorcido. Como dizem os caras “soamos datados, sem sermos obsoletos”.

O trio já dividiu o palco com gigantes do hardcore brasuca como Dead Fish, Garage Fuzz, Zander, Plastic Fire, Far From Alaska, além de uma mini tour com a Ratos de Porão, banda do carismático João Gordo. Os caras também têm na bagagem participações nos festivais Oxigênio, Terremoto e Blast Hardcore Fest.

É o bom e velho: trazer do passado uma sonoridade moderna e original.

