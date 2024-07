Thiago Ventura no Teatro Sabesp Frei Caneca

Foto: Bianca Tatamiya

Humorista apresenta seu mais recente stand up

Boas risadas são sempre bem-vindas e necessárias para acalmar a alma e elevar o espírito. Sendo assim, o comediante Thiago Ventura continua temporada no Teatro Sabesp Frei Caneca com seu novo humorístico. Apropriadamente chamado de “Novo Show”, Ventura leva para o palco da região central da capital, as “experiências e histórias hilárias da época em que crescia em Taboão da Serra, na Grande São Paulo”.

“Novo Show” é o oitavo espetáculo solo do humorista, indo na mesma linha de produções anteriores como “Pokas” e “Modo Efetivo (partes 1 e 2)”. No palco são utilizados recursos cênicos e técnicos como sonoplastia, cenários e design de luz que juntos criam as good vibrations para que o taboanense arranque gargalhadas do público.

“Novo Show” segue temporada por tempo indeterminado no Teatro Sabesp Frei Caneca com sessões somente às segundas-feiras.

SERVIÇO

Thiago Ventura

Novo Show

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com/

Duração: 70 min.

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Temporada: Todas as segundas, às 20h (temporada)

Ingressos: a partir de R$50

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda:

https://uhuu.com/comprar-ingressos/sp/sao-paulo/thiago-ventura-12584