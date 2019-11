The Sisters Of Mercy volta ao Tom Brasil

Formada em Leeds, norte da Inglaterra, a sonoridade dos caras mistura psicodelia, gótico, punk e elementos eletrônicos. Entres tantas peculiaridades destaca-se o fato de não terem um baterista humano. Um complexo sistema de computadores produz batidas programadas hipnotizantes. Esse “baterista” inclusive tem nome: Doktor Avalanche. Excentricidades de Eldritch.

Outro ponto marcante no The Sisters of Mercy é a voz gutural de seu líder em letras soturnas e sombrias, próprias do rock gótico. Os três álbuns dos britânicos são “First and Last and Always” (1985), “Floodland” (1987) e “Vision Thing” (1990) e, entre seus hits estão, More”, “Lucretia my reflection”, “Temple of love”, “Vision thing”, “This corrosion”, “Doctor jeep”, “Black planet”, “Mariah”, “Nine while nine”, “When you don’t see me”, “Under the gun”, Mother Russia” e “Floorshow”. Todas obrigatórias no set list. A produção caprichada da Top Link Music garante um espetáculo de alto nível não só pelo som, mas também pelos aspectos cênicos e luz. Ou falta dela, uma vez que o clima sombrio/soturno é característico do rock gótico. Com certeza um show muito aguardado após anos de espera.

A última vez que passaram por nosso país foi em 2016 quando tocaram no mesmo Tom Brasil. Enfim é um mais uma ótima oportunidade de conferir outra das grandes bandas dos anos oitenta que levará os fãs a viajarem no tempo. Show recomendado.

Serviço

The Sisters of Mercy

Dia: 09 de novembro, às 22 horas

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro

Classificação: 14 anos

Ingressos: de R$ 169,00 a R$ 369,00

Inf: www.grupotombrasil.com.br