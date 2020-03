The Offspring desplugado na Áudio Club

O quarteto que traz ainda, Grek K. (baixo), Kevin “Noodles” Wasserman (guitarra) e Pete Parada (bateria), mostra na Áudio Club, no dia 22 de março, um repertório desplugado. Com mais de três décadas de carreira os americanos estão entre os grandes nomes do pop punk tendo emplacado vários hits nas paradas mundiais. Não devem faltar no set list, entre outras, “Pretty Fly (for a white guy)”, “Come out and play”, “Why don’t you get a job”, “Gotta get away”, “Coming For You”, “You’re gonna Go Far, Kid”, “Can’t Repeat” e “Hit that”.

O The Offspring é um daqueles casos de bandas com trampo atemporal que, apesar de não lançar um álbum de inéditas desde 2012, não sai do coração dos fãs. O último disco de Holland e companhia foi “Days Go By”. Já tá na hora de material novo ai, meus camaradas. Fica a dica. Os caras estiveram em terras bandeirantes em outubro último e gostaram tanto a ponto de eleger São Paulo o palco para este show acústico que segue depois para Buenos Aires, na Argentina e Santiago, do Chile. Òtima oportunidade para conferir o trabalho desplugado dos californianos.

Serviço

The Offspring Acoustic Show

Dia: 22 de março – 22 horas Classificação: 18 anos

Onde: Áudio Club – Av. Francisco Matarazzo, 694 – São Paulo

Telefone: (11) 3675-1991

www.audiosp.com.br