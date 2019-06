The Neighbourhood no Tom Brasil

Completam o The NBHD Zachary Abel (guitarra/voz), Jeremy Freedman (guitarra/voz), Michael Margott (baixo) e Brandon Fried (bateria). Apesar da carreira curta o quinteto vem arregimentando milhões de fãs ao redor do mundo realizando turnês e participando de festivais importantes. Um dos momentos emblemáticos da banda foi a tour de 2013 ao lado dos conterrâneos do Imagine Dragons.

O disco de estreia do grupo I Love You (2013), recebeu críticas posiivas e agradou o público. Em 2015 lançaram o segundo trabalho “Wiped Out” que trouxe como canção de trabalho “R.I.P 2 My Youth”, cujo clipe já ultrapassou os 21 milhões de visualizações no Youtube. Aliás o canal dos caras nesta plataforma tem milhares de inscritos e outro de seus clipes, “Sweater Weather”, um dos primeiros singles lançado em 2012, já foi visto mais de 302 milhões de vezes. Números consideráveis. Entre abril e maio de 2014 a banda excursionou pela Europa. Essa turnê passou por Paris, Lisboa, Liverpool, Londres, Brighton, Amsterdã, Moscou, Varsóvia e Cracóvia. Dentre os festivais dos quais participaram estão o Edgefest de Toronto, e o Osheaga, de Montreal, dois dos maiores eventos de música do Canadá. Na terra natal também são figuras carimbadas em festivais como o Music Midtown, em Atlanta. Nestas duas apresetações no Tom Brasil o quinteto deve mostrar um repertório com canções novas e as já consagradas. Não devem ficar de fora “Scary Love”, “Female Robbery”, “Let It Go”, “A Little Death”, “West Coast”, “No Grey”, “Sting”, “Prey”, “Greetings from California” e “Cry Baby”. Os caras têm repertório pra ninguém botar defeito. O The Neighbourhood tem tudo pra fazer dois grandes shows. Imperdível.

Serviço

The Neighbourhood

Dias 13 e 14 de junho – 19h30

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281

Classificação: 14 anos

Ingressos: de R$ 290,00 a

R$ 520,00

www.grupotombrasil.com.br