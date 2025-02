The Living Tombstone no Brasil

Foto: Divulgação

Fenômeno da cultura pop faz apresentação única na capital paulista em agosto

Geekers, gamers, nerds e fãs da música eletrônica têm encontro marcado com os nova-iorquinos do The Living Tombstone no segundo semestre. Fenômeno do universo geek o grupo liderado pela dupla Yoav Landau e Sam Haft leva para o Cine Joia, região central, a “TLT World Tour 2025” em 14 de agosto. Os números falam a favor dos caras.

Lançando músicas nas mais diversas plataformas Landau e Haft têm 8 milhões de inscritos no YouTube, mais de 70 bilhões de streams, diversas músicas certificadas pela RIAA, além de figurarem em quarto lugar na parada dance/eletronic com “Five Nights At Freddy’s”.

No palco o TLT propicia algo muito além da música. Uma experiência visual/sensorial criada por recursos eletrônicos levando o público a “viajar” nas espacialidades da dupla que abandona suas identidades para se tornar personagens. Yoav Landau assume “zero_one”, frontman da banda, enquanto Sam Haft interpreta “Rust”, principal vocalista do TLT.

Segundo Haft os fãs se conectam com o trabalho deles pelo fato de serem obcecados por lore e histórias

“Então agora estamos dando a eles uma história que pertence inteiramente a eles. Eu não penso em nós como The Living Tombstone – penso em nós como os dois caras que escrevem a história de The Living Tombstone. O projeto tem seu próprio mundo e seus próprios personagens para as pessoas acompanharem. É nosso trabalho continuar oferecendo aos fãs uma narrativa interessante”, atesta o vocalista.

A dupla não têm limites. Além de criar músicas também desenvolvem projetos para TV, games e conteúdo para as mais diversas plataformas. Em 2021 lançaram “In Sound Mind”, jogo indie de terror, rapidamente aceito pelos fãs com ótimas críticas e classificado como “extremamente positivo” no Steam.

O novo trabalho do TLT intitulado “Rust” chegará às plataformas digitais ainda em 2025 e abordará temas complexos como rebelião, distopia e “um otimismo raivoso de que podemos criar o futuro que merecemos”.

As vendas para o show do The Living Tombstone abrem nesta quinta-feira (21), a partir das 10 horas, no site da https://www.livepass.com.br/

Haverá também pré-venda exclusiva para fã-clube no dia 19 de fevereiro, a partir das 10h, e para clientes Spotify no dia 20 de fevereiro, a partir das 10 horas,

SERVIÇO

The Living Tombstone – TLT World Tour 2025

Data: 14 de agosto de 2025, quinta-feira

Abertura da casa: 19 horas

Início do show: 21 horas

Local: Cine Joia

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo – SP, 01501-040

Classificação Etária: 14 anos desacompanhado. Menores de 14 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Limitações: 4 ingressos por CPF, limitado a 2 meias-entradas.

Ingressos a partir de 21 de fevereiro – https://www.livepass.com.br/

– Online (com taxa de conveniência): LivePass.

Pista (Lote 1) – R$320,00

Pista (Lote 1) / Meia-entrada – R$160,00

