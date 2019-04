The Carpenters, o Musical volta para duas apresentações

“The Carpenters, o Musical” é considerado um dos melhores shows tributo aos irmãos Karen e Richard Carpenter, e está de volta para duas apresentações em maio. No dia 18 acontece no Teatro UMC de São Paulo e em 26 de maio no Teatro Municipal de Santo André. No palco a cantora Vania Evans interpreta com sensibilidade grandes sucessos como “Close to You”, “We’ve Just Begun”, “This Masquerade”, “Rainy Days and Mondays”, “Please Mr Postman” e “For All We Know”.