The Carpenters, o Musical no Bar Brahma

O show presta homenagem aos irmãos Karen e Richard Carpenter, que nos anos 70 formaram a dupla The Carpenters, responsáveis por alguns dos maiores hits românticos de todos os tempos.

Quem tem mais de 40 anos deve se lembrar de clássicos como “We’ve Only Just Began”, “Close To You”, “This Masquerade”, “A Song For You”, “Sweet Sweet Smile”, entre outros.

Em quatorze anos de carreira o duo vendeu mais de 100 milhões de cópias, além de ter recebido inúmeros prêmios, entre eles o Grammy. Infelizmente com a morte de Karen Carpenter em fevereiro de 1983 em virtude de uma parada cardio respiratória provocada por anorexia nervosa a dupla encerrou atividades.

No palco a magia dos irmãos é revivida pelos paulistanos Vânia Evans e Leandro Roverso.

O timbre de Vânia é muito próximo ao de Karen emocionando quem a ouve cantar. Evans teve a ideia de homenagear os irmãos americanos ao perceber que no Brasil não havia nenhum tributo a eles.

Para isso arregimentou Leandro Roverso, excelente pianista, que aperfeiçoou os estudos na Academia Superior de Música Franz Liszt – Budapest, Hungria, onde teve seus estudos sob a orientação do pianista Gábor Éckhárdt.

Durante este período de sua formação, Leandro também participou de workshops com Gilberto Tinetti, Eduardo Monteiro, Cristina Ortiz, André Görög, Franck Braley entre outros.

Uma noite inesquecível para dançar e cantar embalado pelos grandes hits e a magia dos Carpenters.

Serviço

The Carpenters O Musical

Ingressos de 50 a 70 reais

Dia 22 de novembro de 2018 às 21 horas

Endereço: Av. São João, 677 – Centro, São Paulo

Fone- (11) 2039-1250