The Beatles Abbey Road no Teatro Liberdade

Foto: Divulgação

O espetacular tributo aos Beatles faz uma viagem no tempo tocando clássicos atemporais

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, a banda The Beatles Abbey Road sobe ao palco do Teatro Liberdade, em São Paulo, numa apresentação única e imperdível. O grupo leva para a região central da cidade o show “The Ultimate Tribute!” tocando canções clássicas que há décadas cativam gerações perpetuando o legado de John, Paul, George e Ringo.

Mais que uma homenagem aos Garotos de Liverpool a The Beatles Abbey Road é uma viagem à década de 60 revivendo o clima insano da beatlemania a qual levava os fãs à loucura. Com mais de trinta anos de trajetória o quarteto brasileiro reproduz fielmente os trejeitos, postura, indumentária, instrumentos e, sobretudo, a magia das canções dos Fab Four. Segundo o próprio George Martin, produtor dos maiores álbuns dos Garotos de Liverpool, a Abbey Road não é simplesmente um grupo cover: é Beatles. Entre tours pelo Brasil e exterior a banda já foi vista por mais de 2 milhões de pessoas e na Inglaterra levou por três anos consecutivos o título de melhor tributo aos Beatles do mundo.

No repertório não devem faltar “I Wanna hold Your Hand”, “Drive My Car”, “Let It Be”, “Help”, “Yesterday”, “My Life”, “Across The Universe”, “Hey Jude”, “Don’t Let Me Down”, “A Hard Days Night” e “Yellow Submarine”.

SERVIÇO

Beatles Abbey Road – The Ultimate Tribute!

Dia 5 de dezembro – 21 horas

Única apresentação

Duração: 120 minutos

Livre

Teatro Liberdade

Rua São Joaquim, 129 – Liberdade – São Paulo – SP

Ingressos a partir de R$ 70,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/94478/d/258436