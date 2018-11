Teto solar virou tendência e oferece benefícios

Para os países tropicais ou em épocas de muito calor, o ar-condicionado é um opcional essencial. Entretanto, seu uso excessivo interfere diretamente no aumento do consumo de combustível, além de impedir a entrada de ar natural no interior do veículo, uma vez que os vidros precisam estar completamente fechados. Por essa razão, os tetos solares são o complemento ideal do dispositivo de ventilação por fornecerem uma troca eficiente de ar dentro do veículo. Estudos têm mostrado, inclusive, que isso impacta diretamente na diminuição da fadiga dos motoristas durante trajetos mais longos.

Mais luz e sensação de conforto

Aumentar a entrada de luz no veículo também é uma vantagem considerável que o equipamento proporciona. Dessa forma, o ambiente interno do veículo se torna mais agradável, além de causar uma sensação de ampliação no espaço. Desta forma, para os motoristas que passam mais tempo no trânsito, a experiência ao dirigir se torna mais confortável. Esta sensação de espaço aberto e com mais luz dentro do veículo também ajuda na neutralização da fadiga.

Segurança ao manusear o teto

Outro ponto importante é a praticidade de manusear o equipamento. Sua abertura ou fechamento podem ser feitos apenas ao apertar um botão, possibilitando que ele seja controlado com o carro em movimento de forma prática e segura. Além disso, alguns modelos já permitem que este controle seja feito de forma remota por meio das chaves do veículo ou, até mesmo, por um aplicativo de smartphone.

Tecnologia para o futuro

A Webasto desenvolveu uma nova geração de tetos solares que, além de todas estas vantagens, também são capazes de captar energia solar a fim de oferecer eletricidade extra ao veículo. As células solares auxiliam no funcionamento do ar-condicionado e até mesmo para carregar a bateria, e, com isso, diminuem a emissão de gases poluentes na atmosfera. Por esta razão, os tetos solares são considerados uma inovação ecológica, uma vez que a tecnologia presente no dispositivo, comprovadamente, reduzem as emissões de CO².