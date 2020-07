Testagens aumentam notificações e casos em Caieiras

Até a terça-feira, 28, o município tinha 2.750 notificações, 1.117 caso e 66 mortes em decorrência da Covid-19. Os curados somavam 707 pessoas.

A explicação para esse aumento foi dada pelo prefeito Gersinho Romero em entrevista ao jornal Regional News. Segundo ele, os casos e notificações saltaram quando da oferta maior de testes a população. “Vínhamos de regularidade nos casos, tomando precauções e realizando prevenções. O aumento ocorreu quando aumentamos as testagens. Quanto mais testes, mas casos aparecem. Em contrapartida, os óbitos não dispararam e isso é bom se considerar a situação. Mas essa questão fez a gente tomar outras providências e os que foram notificados positivo, oferecemos uma assistência melhor, disse Gersinho.

O prefeito também falou da situação de Caieiras que ainda está na fase laranja do Plano São Paulo do Governo do Estado. “Seguimos na fase laranja, mas com a seguinte observação: temos hoje parâmetros para avançar a fase amarela. Estamos buscando isso junto ao Estado”, declarou.

Gersinho também comentou sobre a possibilidade de abertura das academias que tem gerado discussão nas redes sociais. “Devemos pensar na economia, sem esquecer da doença. Isso exige um trabalho nas duas pontas. Eu sinto o sofrimento do dono de academia que já faz quatro meses que está fechada com todas suas despesas. Seguimos definições do Estado e muitas coisas não batem. O mercado é lotado o dia inteiro. Abriram restaurante e as academias permanecem fechadas. Por isso, estamos tomando medidas para flexibilizar e permitir a abertura desses espaços também”, revelou Gersinho.

Uma as medidas tomadas foi o ingresso de um pedido de liminar na Justiça apresentando os números de Caieiras em busca de conseguir a liberação das academias. “Infelizmente, a promotora não entendeu e tivemos o pedido negado. Agora, formatamos outro plano para que, em breve, possam trabalhar regularmente”, concluiu.

Assista a entrevista completa no www.rnews.com.br.