Territory, o novo SUV global da Ford

Espaçoso e sofisticado, o Territory combina design moderno e tecnologias avançadas de motorização, conforto, segurança e infotenimento a bordo para atender as exigências dos novos consumidores desse segmento que vem crescendo em todo o mundo. Ele vai oferecer no mercado chinês três opções de motor: a gasolina, um híbrido com motor de ciclo Miller, também chamado de cinco tempos, e um híbrido plug-in, que pode ser recarregado na rede elétrica.

Robusto e inovador

Robusto e inovador, o Territory chega combinando elementos do design global da montadora. A frente é marcada pela ampla grade, que destaca a sua postura sólida, ladeada por faróis e luzes diurnas de LED de formato exclusivo. A traseira exibe fortes linhas horizontais e uma placa protetora inferior com elementos gráficos. A paleta de cores moderna com detalhes de acabamento contrastante ajuda a realçar o volume e profundidade da carroceria.

O novo SUV da Ford traz também um conjunto inédito de tecnologias de assistência ao motorista. O Co-Pilot360 é um deles. Ele conta com recursos avançados que incluem alerta de colisão com sistema autônomo de frenagem, monitoramento de ponto cego, sistema de permanência em faixa, câmera de ré e farol alto automático. Além disso, tem piloto automático adaptativo, assistente de partida em rampa e estacionamento automático.

O sistema de infotenimento do Territory é igualmente de última geração, com duas telas sensíveis ao toque de alta definição. Uma delas, de 10,25 polegadas, fica instalada no console central. A outra, no painel de instrumentos, pode espelhar as informações da tela central, incluindo sistema de áudio e navegação, com três temas de design. Seu sistema de reconhecimento de voz permite controlar várias funções do veículo, como teto solar, janelas, climatização e entretenimento.