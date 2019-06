Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata mostra antagonismo entre irmãos

Em cartaz no Teatro Raul Cortez o drama “Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata” é uma metáfora da passagem bíblica de Caim e Abel. Assim como na Bíblia Caim nutre um ódio pelo irmão, por este ter a preferência do pai e levar uma vida desprovida de qualquer ambição material. Ambientado num lugar não especificado o texto do argentino Maurício Kartun traz para a sociedade atual o antagonismo, ódio e ciúmes latentes que afloram de modo irracional.