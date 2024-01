Terra da Garoa, 470 anos de história

Sampa ou “Terra da Garoa”, São Paulo costuma marcar a

No dia 25 de janeiro de 2024, a cidade de São Paulo completou 470 anos de fundação. A cidade, que é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, tem uma história rica e diversificada.

A história de São Paulo começa em 1554, quando os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram um colégio na região do Vale do Anhangabaú. O colégio foi chamado de São Paulo de Piratininga, em homenagem ao santo padroeiro da cidade.

Com o passar dos anos, São Paulo cresceu e se tornou um importante centro econômico e cultural. A cidade atraiu imigrantes de todo o mundo, que contribuíram para sua diversidade.

Hoje, São Paulo é um centro financeiro, industrial, cultural e de serviços. A cidade é sede de grandes empresas, instituições de ensino e culturais. São Paulo também é um importante centro turístico, atraindo visitantes de todo o mundo.

Em comemoração aos 470 anos de fundação, a cidade de São Paulo realizou uma série de eventos, incluindo shows, desfiles e exposições. A cidade também lançou um novo logotipo comemorativo.

25 de Março esquina com Porto Geral

Atualmente, a região da Rua 25 de Março, maior centro comercial a céu aberto do mundo, nada lembra essa imagem do início do século 20. Seu nome, uma homenagem ao dia da assinatura da primeira constituição brasileira, antes chamava-se rua Várzea do Glicério, rua das Sete Voltas, rua de Baixo e rua Baixa de São Bento. A rua sempre teve a vocação comercial, os primeiros comerciantes do início do século 20 foram os árabes que importavam, principalmente, tecidos. A partir dos anos 1930, a rua conhecida como "rua dos turcos" devido à grande presença de sírios, libaneses e árabes. No período entre os anos 1950 e 1960, a região recebeu um grande fluxo de migrantes chineses, e de muitos coreanos, que ocupam até os dias atuais, galerias e shoppings na região, comercializando produtos importados.